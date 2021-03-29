الامارات | تعرف إلى المنتخبات العربية في "أمم أفريقيا" بعد تأهل السودان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المنتخبات العربية في "أمم أفريقيا" بعد تأهل السودان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح السودان سادس منتخب عربي يصل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد الجزائر (بطل النسخة الماضية)، وتونس، والمغرب، ومصر، وجزر القمر.

وسيكون العدد مرشح للارتفاع إلى سبعة منتخبات في حال صعود المنتخب الموريتاني الذي يملك الحظوظ في التأهل، مما يعتبر رقماً عربياً قياسياً خصوصاً أن البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019، شهدت مشاركة خمس منتخبات عربية هي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، وموريتانيا.

وكان منتخب السودان "صقور الجديان" قدم عرضاً قوياً أمام جنوب أفريقيا وهزم الأخير بهدفين نظيفين ضمن المجموعة الثالثة ليحجز مقعداً في نهائيات القارة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه.

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