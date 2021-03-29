شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مفيش بديل لقفشة.. والبدري قادر على إعادة المنتخب للطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، على أهمية مباراة المنتخب الوطني الأول مع جزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الافريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني مع جزر القمر، في السادسة من مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.

وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية : «مباراة اليوم في غاية الأهمية، المنتخب مطالب بتحقيق الفوز وتقديم مستوى جيد، حتى تعود الثقة مرة أخرى للجماهير المصرية، وذلك بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة كينيا الماضية».

وأضاف :«لدينا حاليا جيل قوي في المنتخب، حيث نمتلك لاعبين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية على رأسهم محمد صلاح والنني، لذلك من الطبيعي أن يطلب الجمهور تقديم المنتخب أداء أفضل».

واشار :«حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، مدرب جيد، حيث سبق له قيادة الأهلي للفوز بالعديد من البطولات، وهو قادر على تحسين أداء المنتخب في الفترة المقبلة وإعادته للطريق الصحيح».

وواصل :رلدي بعض الملاحظات في المنتخب، على رأسها عدم وجود بديل لمحمد مجدي أفشة، فضلا عن عدم قيام ظهيري الجنب بالأدوار الهجومية، أتمنى أن يتم معالجة تلك الأمور في الفترة المقبلة».