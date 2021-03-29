شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين في الساعة السادسة مباراة مصر وجزر القمر بالجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون بصحبة جزر القمر، بعدما تعادل الفراعنة 1-1 مع المنتخب الكيني في الجولة الخامسة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة مجانًا عبر «أون تايم سبورتس» التردد الأرضي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة 5.00 مساءً، بقيادة الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي عبر القناة الأرضية بصحبة الثلاثي وليد صلاح الدين وأحمد حسن ومحمد زيدان للتحليل، ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

وجاء تشكيل مصر المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي «الونش»، علي جبر، عمر جابر.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمد شريف، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح.

المهاجم: مصطفى محمد.

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