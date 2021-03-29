شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: معسكرات المنتخب كان بها تجاوز.. ومستعد للمساءلة بخصوص راتب أجيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري السابق، عن استعداده للمساءلة بشأن راتب خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعي: «معسكرات المنتخب كان بها تجاوزات كبيرة تحدث خلال المعسكرات، وسبق وكان لدينا مدربين أجانب مثل أجيري وكوبر، ولم يعجبوا الجماهير، البعض قال أجيري (جاي من على القهوة) بالمناسبة مرتب المدرب المكسيكي كان ضخما».

وتابع شوبير: «لو تحدثت عن تفاصيل راتب أجيري و(الهبل) الذي كان يقدم لميشيل سالجادو وماحدث خلال المعسكرات، كان هناك تجاوزات كثيرة، وأنا مستعد للمساءلة في هذا الشأن».

يذكر أن أحمد شوبير كان نائبا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت.