شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: الزمالك له الأولوية في شراء سيف الدين الجزيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن نادي الزمالك، لم يطلب شراء التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل والمعار لصفوف القلعة البيضاء، حتى نهاية االموسم الجاري.

وقال محسن صلاح، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الزمالك له الأولوية في شراء سيف الدين الجزيري، بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري، ولكن حتى هذه اللحظة لم يطلب النادي الأبيض تفعيل عقد شراء الللاعب».

وأضاف :«الزمالك، حصل على خدمات المهاجم الدولي التونسي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 8 ملايين جنيه، وفي حال تفعيل عقده شرائه سيدفع 12 مليون جنيه، ليكون إجمال الصفقة 20 مليون جنيه».

يُذكر أن اللاعب صاحب الــ28 عامًا لعب مع الزمالك 3 مباريات لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف، وقدم اللاعب أداءً متميزًا مع منتخب تونس في تصفيات كأس الأمم الافريقية، حيث نجح في إحراز 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في مباراتين.