رئيس المقاولون العرب: الزمالك له الأولوية في شراء سيف الدين الجزيري

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: الزمالك له الأولوية في شراء سيف الدين الجزيري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن نادي الزمالك، لم يطلب شراء التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل والمعار لصفوف القلعة البيضاء، حتى نهاية االموسم الجاري.
وقال محسن صلاح، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الزمالك له الأولوية في شراء سيف الدين الجزيري، بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري، ولكن حتى هذه اللحظة لم يطلب النادي الأبيض تفعيل عقد شراء الللاعب».
وأضاف :«الزمالك، حصل على خدمات المهاجم الدولي التونسي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 8 ملايين جنيه، وفي حال تفعيل عقده شرائه سيدفع 12 مليون جنيه، ليكون إجمال الصفقة 20 مليون جنيه».
يُذكر أن اللاعب صاحب الــ28 عامًا لعب مع الزمالك 3 مباريات لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف، وقدم اللاعب أداءً متميزًا مع منتخب تونس في تصفيات كأس الأمم الافريقية، حيث نجح في إحراز 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في مباراتين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954