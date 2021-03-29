شكرا لقرائتكم خبر عن تنس طاولة الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى على حساب مصر للتأمين بنتيجة 3-0.وفي المباراة الثانية فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0.
ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي، مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.
الفوز جعل الأهلي يتساوى في الصدارة مع انبي والذي فاز في جميع مبارياته أيضا، لتصبح مباراة الفريقين عصر الاثنين حاسمة في تحديد بطل الدورة المجمعة الأولى.
يذكر أن بطل الدوري يتحدد بناء على نتيجتي دورتين مجمعتين، وحال تعادل فريقين في النقاط في نهايتهما يقام لقاء فيصل بينهما فيما بعد.
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