شكرا لقرائتكم خبر عن تنس طاولة الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى على حساب مصر للتأمين بنتيجة 3-0.وفي المباراة الثانية فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي، مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.

الفوز جعل الأهلي يتساوى في الصدارة مع انبي والذي فاز في جميع مبارياته أيضا، لتصبح مباراة الفريقين عصر الاثنين حاسمة في تحديد بطل الدورة المجمعة الأولى.

يذكر أن بطل الدوري يتحدد بناء على نتيجتي دورتين مجمعتين، وحال تعادل فريقين في النقاط في نهايتهما يقام لقاء فيصل بينهما فيما بعد.