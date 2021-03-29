شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنظم يوماً رياضياً على مياه مدينة دبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مواصلة لسلسلة برامجها الرياضية المميزة والمتنوعة، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بقسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، برنامجاً رياضياً للقيادة بمدينة دبا الحصن بالمنطقة الشرقية، بحضور ومشاركة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين ونوابهم، ومديري الإدارات وعدد من كبار الضباط بالقيادة.

تضمن البرنامج إقامة مجموعة من المسابقات البحرية اشتملت على صيد الأسماك، ومسابقة الكاياك، والدراجات المائية، وعروض فلاي بورد بالإضافة إلى باقة من الألعاب البحرية الترفيهية، وذلك بتقسيم المشاركين من إدارات الشرطة إلى فريقين حيث شارك الفريق (أ) في مسابقة صيد الأسماك، بينما شارك الفريق (ب) في مسابقات التجديف (الكاياك)، والدراجات المائية، والألعاب البحرية الترفيهية وعروض فلاي بورد، وبنانه بورد، والكاياك، والدراجات المائية، وكرة الطائرة الشاطئية، وذلك وسط تشجيع وحماس كبيرين بين المشاركين.

وأسفرت نتائج صيد الأسماك والتي تحسب نتائجها لصالح الفريق الذي ينجح في صيد كمّ أكبر ووزن أكثر من الأسماك، حيث حقق فريق إدارة مكتب القائد العام المركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق الإدارة العامة للمنطقة الشرقية، وحل فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالمركز الثالث، أما في مسابقة زوارق الكاياك فقد أسفرت نتائجها عن فوز فريق الإدارة العامة للمنطقة الشرقية بالمركز الأول بزمن وقدره 9 دقائق و7 ثوان، وحل فريق الإدارة العامة للمنطقة الوسطى في المركز الثاني بزمن 9 دقائق و45 ثانية، فيما جاء فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في المركز الثالث بزمن وقدره 9 دقائق و55 ثانية.

وأكد اللواء الشامسي، حرص شرطة الشارقة على تنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية، إيماناً منها بأهمية الرياضة، ودورها في تعزيز نهج الحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية للجميع، سعياً إلى تبنيها كأسلوب حياة لدى منتسبي القيادة، مشيداً بمهارات المشاركين في فعاليات البرنامج الترفيهي وبالمستويات والنتائج المتميزة التي تحققت خلال المنافسات المختلفة، داعياً الجميع إلى المواظبة والاستمرارية بممارسة الرياضة بأشكالها وأنواعها المختلفة.

وفي ختام البرنامج أثنى قائد عام شرطة الشارقة على الجهات المساهمة في إقامة البرنامج الرياضي، مثمناً جهودهم المبذولة والتي أسهمت في إنجاحه، حيث قام بتكريم بلدية وميناء وجمعية الصيادين بدبا الحصن، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وجمعية الشارقة التعاونية، ومجموعة حرس السواحل - السرب الأول، بالإضافة لتكريم عبدالله سعيد السلامي نائب رئيس جمعية الصيادين بدبا الحصن، حيث قدم بعدها الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقتي صيد الأسماك، ومسابقة التجديف (الكاياك).