شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يشيد بتنظيم بطولة الحبتور والتسهيلات غير المسبوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الدولي الصحي، وقالت التشيكية لوسي آداموسكا المندوب الفني للاتحاد الدولي للتنس: إن ما شاهدته من التزام وتنفيذ لكل بنود البرتوكول بما فيها الفحص الطبي ووسائل الوقاية مما يوفر الحماية والسلامة للاعبات؛ هو أمر يدعو إلى التفاؤل والإشادة.

وثمنت لوسي آداموسكا تنظيم مجموعة الحبتور للبطولة الحالية في هذا التوقيت بالذات؛ حيث تم تأجيل العديد من البطولات والجراند سلام؛ لذلك جاء الإقبال والتجاوب السريع من معظم اللاعبات اللاتي تتشوقن للعب.

وأشارت المندوب الفني الدولي إلى أن ما قدمته بطولة الحبتور من دعم للاعبات وخاصة فيما يتعلق من تسهيلات الإقامة والإعاشة مبهرة إلى جانب بطاقات المنحة وهو ما لا يقدم في أية بطولة من فئة الـ25 ألف دولار التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة.

وأعربت لوسي عن سعادتها بالعودة إلى بطولة الحبتور بعد نحو 20 عاماً؛ حيث شاركت في بطولة تحدي الحبتور الدولية من قبل كحكم خط إلا أنها خلال الفترة الماضية، قامت بزيارات عديدة إلى العاصمة أبوظبي؛ حيث شاركت في بطولة مبادلة 7 مرات، كما تعاونت مع اتحاد الإمارات للتنس وقدمت خبراتها في أبوظبي للحكام الجدد، ونقلت لهم قانون وأسس ومبادىء اللعبة.

كما أشادت المسؤولة الدولية بمنتجع الحبتور وما يتضمنه من مساحات وملاعب ممتازة ومتعددة ومتباعدة والتي تتيح الفرصة للاعبات للتدريب من دون عناء وهو ما يصعب توفيره في أي مكان آخر وخاصة في ظل الجائحة.

من جانب آخر، اكتمل عقد دور الـ 32 للبطولة بعد ختام مباريات الدور التأهيلي وتأهل ثماني لاعبات، وشهد الدور التأهيلي أسرع مباراة في تاريخ تنس الحبتور؛ حيث استمرت نصف سعة فقط؛ حيث فازت التركية ايبك اوز على الإيرانية نجار اميش بنتجية 6 - صفر و6 - صفر، لينطلق، الاثنين، الدور الرئيسي للبطولة بمن فيهم اللاعبات اللاتي قدمن بدعوة من اللجنة المنظمة، وهن المصرية ساندرا سمير والرومانية ميريم بولجارو والسلوفاكية تريزا بولجارو والأوكرانية ماريانا زاكارليوك.