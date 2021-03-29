شكرا لقرائتكم خبر عن تريل بليزرز يهزم رابتورز في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورتلاند - رويترز

سجل داميان ليلارد 22 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة ليفوز بورتلاند تريل بليزرز 122-117 على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز سي.جيه ماكولوم 23 نقطة من بينها 10 نقاط في الربع الأخير، واستحوذ على سبع كرات مرتدة مع تريل بليزرز الذي فاز بمبارياته الثلاث الأخيرة خارج ملعبه.

وأضاف ديريك جونز جونيور 16 نقطة مع بورتلاند، وسجل روبرت كوفينجتون 13 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأحرز نورمان باول لاعب رابتورز السابق 13 نقطة، إضافة إلى 10 نقاط لكل من يوسف نوركيتش وإنيس كانتر.

وتصدر باسكال سياكام لاعبي رابتورز وأحرز 26 نقطة، وأضاف أوجيه أنونوبي 19 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وفريد فان فليت 20 نقطة وكريس بوتشر 18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

ولعب رابتورز بدون كايل لوري بسبب الإصابة ودياندريه بمبري وبول واطسون جونيور لأسباب تتعلق ببروتوكولات الصحة والسلامة.

وأبرم الفريقان صفقة يوم الخميس انتقل بموجبها باول إلى بورتلاند، بينما انضم جاري ترينت جونيور ورودني هود إلى تورونتو.

وتقدم رابتورز 41-32 بنهاية الربع الأول و74-68 بنهاية الشوط الأول، وسجل باول سلة ساحقة ليضع بورتلاند في المقدمة بفارق نقطة واحدة قبل خمس دقائق و21 ثانية على نهاية الربع الثالث، وتوج جونز مسيرة من 14 نقطة من دون رد بتسجيل سلة منحت بورتلاند التقدم بفارق سبع نقاط في نهاية الربع الثالث.

وقفز بورتلاند إلى المركز الخامس في القسم الغربي برصيد 28 انتصاراً و18 هزيمة، بينما يحتل رابتورز المركز 11 في الشرق برصيد 18 انتصاراً و28 هزيمة.