المقاصة يعلن تفاصيل التعاقد مع "عظيمة" فى مؤتمر صحفى غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن تفاصيل التعاقد مع "عظيمة" فى مؤتمر صحفى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى المقاصة مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة ظهر غد، الثلاثاء، للإعلان رسمياً عن التعاقد مع محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالنادي.
ويقام المؤتمر بحضور المهندس أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة ووليد هويدى مدير الكرة، كما يحضر المؤتمر الجهاز المعاون لمحمد عبد العظيم والذى يضم كلا من: بلال محيى الدين مدربا عاما وطارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط أحمال.
وأكد الدكتور عصام سراج الدين، المتحدث الرسمى للنادى ومستشار التسويق والتعاقدات، أن المؤتمر الصحفى سيشهد توقيع العقود وإعلان تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفنى الجديد، موضحا أن عظيمة سيبدأ مهمته التدريبية رسميا عقب المؤتمر الصحفى حيث يتوجه مباشرة لقيادة مران الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.
وأشار سراج الدين إلى أن مجلس إدارة النادى انتهى من تنسيق كافة الأمور مع محمد عظيمة وتم الاتفاق على آلية العمل الخاصة وخريطة العمل فى المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على المسيرة الجيدة لفريق المقاصة واستمراره ضمن فرق المقدمة فى بطولة الدوري.
وسبق وقرر مجلس المقاصة تعيين الدكتور عصام سراج مديرا للتسويق والاستثمار بالنادى ومتحدثا رسميا للمقاصة فى اطار الهيكلة والتطوير الذى ينشده مجلس المقاصة فى المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد المقاصة مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بشئون الكرة وتطوير النادي.