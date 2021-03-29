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محمد صلاح يتصدر القيمة التسويقية لمنتخبى مصر وجزر القمر

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القاهرة - سامية سيد - يظهر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ، مع منتخب الفراعنة اليوم أمام جزر القمر فى الجولة السادسة من التصفيات  الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر اقامتها بالكاميرون 2022، وقد صعد المنتخبان رسميا إلى البطولة الأفريقية قبل مواجهة اليوم التى ستقام في السادسة مساء.

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محمد صلاح يتصدر القيمة التسويقية
 

تصل القيمة التسويقية لـ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى إلى 110 ملايين يورو، من أصل 159.65 مليون يورو القيمة التسويقية لمنتخبنا الوطنى بالكامل، ليتصدر الفرعون المشهد، مقارنة بباقى لاعبى المنتخب وكذلك منتخب جزر القمر والذى تصل قيمته التسويقية الى 10.90 مليون يورو فقط، وهو الرقم قليل بالنسبة لقيمة باقى لاعبى الفراعنة أيضا.

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محمد صلاح يصعد مع منتخب مصر لأمم أفريقيا 
 

وصعد منتخب مصر لأمم أفريقيا بعد تصدر مجموعته، بعد التعادل مع كينيا وتصدر مجموعته، برصيد 9 نقاط، وكذلك صعد منتخب جزر القمر لأول مرة فى تاريخه بعد ألتعادل السلبى مع توجو، وبنفس رصيد منتخب مصر، فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية.

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مواجهة محمد صلاح حلم لاعب جزرالقمر
 

وكشف سعيد بكارى، لاعب منتخب جزر القمر، فى تصريحات تليفزيونية، عن أنه يرى ويتابع محمد صلاح فى التليفزيون، ولكن اليوم سيراه وجها لوجه، وسيلعب بجواره، ويكون منافسا له فى المباراة وهو ما يجعله يشعر بالسعادة.

محد صلاح يخطف الأنظار
 

وخطف محمد صلاح الأنظار إليه خلال مشاركته مع المنتخب، حيث ظهر وهو يتولى مهمة نقل الكرات من الغرفة إلى الملعب خلال المعسكر، و تداولت صورة له وهو يحمل سلة الكرات.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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