شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يظهر بنيولوك جديد فى مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النيجيري جونيور أجايى، صانع ألعاب النادي الأهلي، بنيولوك جديد فى مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، حيث ظهر النيجيري بلون شعر جديد، ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع فيس بوك صوراً لأجايى بعد مظهره الجديد.

ويعتبر أجايى أحد أهم العناصر الهجومية التي يعتمد عليها الأهلي، وخلال الموسم الجاري شارك النيجيري فى 7 مباريات سجل هدفين وصنع هدفاً وحيداً بعد عودته من الإصابة التي كان قد تعرض لها في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك بالنسخة الماصية.



اجاي في التتش



اجاي في المران



اجاي



الاهلي



نيولوك اجاي

من جانبه، كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تم الاتفاق مع نادى المريخ السودانى على خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلاً من الجمعة؛ استعداداً لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، «كان من المفترض خوض المران الرئيسى على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب أفريقى فى نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسى يوم الخميس».

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.