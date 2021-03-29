شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكثف الدروس الخصوصية لمهاجى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدروس الخصوصية لمهاجى الفريق، ويسعى الخواجة الفرنسى لتطوير الشق الهجومى بمنح اللاعبين التعليمات والدروس التى تجعلهم يستغلون أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

ويبذل كارتيرون قصارى جهده من أجل مساعدة المهاجمين على تطوير أنفسهم حتى يصبحوا قادرين على قيادة هجوم الفارس الأبيض، والذى يواجه دائمًا صعوبة أمام مرمى أى منافس، بسبب الحذر الدفاعى والخوف من لدغات أبناء ميت عقبة ما يتسبب فى ظهور صعوبات أمام أى مهاجم للزمالك.

معظم أهداف الزمالك كانت من مهاجمى الوسط والأطراف، وغاب التوفيق عن المهاجمين، الذين لم يقدموا أوراق اعتمادهم خلال الموسم الحالى حتى الآن.

وتعاقد الزمالك مع مروان حمدى صاحب الـ 24 عامًا فى انتقالات يناير من مصر المقاصة، شارك اللاعب فى 24 مباراة خلال الموسم الجارى مع المقاصة أحرز 6 أهداف، كما شارك فى 5 مباريات مع الزمالك لم يسجل أى هدف.

كما تعاقد الزمالك مع التونسى سيف الجزيرى صاحب الـ 28 عامًا قادمًا من المقاولون العرب، وشارك اللاعب مع ذئاب الجبل فى 9 مباريات أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدف، فيما شارك مع الزمالك فى 4 مواجهات لم يسجل أو يصنع خلالها.

والمغربى حميد أحداد صاحب الـ 26 عامًا، شارك مع الزمالك فى 5 مباريات بالموسم الحالى فى الدورى، وشارك فى مباراتين بدورى أبطال أفريقيا ولم يصنع اللاعب أو يسجل أى أهداف.

ويتواجد أسامة فيصل صاحب الـ 20 سنة، الذى شارك مع الزمالك فى 7 مباريات ببطولة الدورى، و3 فى دورى أبطال أفريقيا ولم يصنع أو يسجل اللاعب أى أهداف.