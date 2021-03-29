شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج ينتظم فى مران الأهلي غدًا استعدادًا لمواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول بالنادى سيصل فى الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون فى 2021.

وأضاف عبدالحفيظ، أن ديانج سيتواجد غداً فى مران الفريق؛ استعداداً لمباراة المريخ السوداني. وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة فى السودان، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده.

وتطير بعثة الأهلى إلى السودان فى الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المحدد لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبعيداً عما سبق، يترقب الجهاز الطبى بالأهلى تقرير سهيل الشملى طبيب منتخب تونس عن حالة على معلول لاعب الفريق الأحمر بعد عودته من بلاده، لتحديد حالة اللاعب وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك والمحدد لها 18 أبريل المقبل، وإمكانية مشاركته فى المباراة أو الاستبعاد من الحسابات الفنية فى هذه المواجهة الصعبة.

ويمنى الجهاز الفنى للأهلى النفس أن يتم تجهيز على معلول للمشاركة فى المباريات قبل مباراة القمة، على أن يكون جاهزا للمشاركة وقيادة الجبهة اليسرى ضد الزمالك، باعتباره من مفاتيح اللعب المهمة التى يعتمد عليها موسيمانى فى اختراق دفاعات المنافسين، وتحديد موقفه من المشاركة أساسيا فى هذه المباراة أو الدفع به كبديل حال تأكد صعوبة مشاركته أساسيا فى مباراة القمة.