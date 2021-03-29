شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على ملعب مواجهة المريخ الخميس بدلاً من الجمعة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تم الاتفاق مع نادى المريخ السودانى على خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلاً من الجمعة؛ استعداداً لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، «كان من المفترض خوض المران الرئيسى على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب أفريقى فى نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسى يوم الخميس».

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.

على صعيد متصل، أجرى يتسو موسيماني، المدير الفنى للفرى تقسيمة قوية بطول الملعب للاعبى الفريق صباح اليوم، وذلك فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة المريخ السوداني.

وكان بيتسو موسيمانى قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، شهدت تحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الفنية، وأيضا الوحدات التدريبية التى يخضع لها الفريق.

وأجرى فريق الكرة بالنادى مسحة طبية صباح اليوم؛ استعدادا لرحلة السودان المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.