شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة إماراتية: لجنة بطولة العالم للمبارزة بالقاهرة حريصة على وقاية اللاعبين واللاعبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة هدى المطروشى أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة ، بالنجاح الذى حققته مصر بشكل لافت فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، والبطولة العربية للرجبى والبروتوكول الطبى المعتمد فى ظل جائحة كورونا.. مشيرة الى أن هناك تواصلا مستمرا مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة التى ستقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل للاطمئنان على تطبيق البروتوكول الصحي لوقاية اللاعبين.

ونقلت وكالة الأنباء الاماراتية عن المطروشي قولها اليوم الاثنين، أن هناك حرصا كبيرا من اللجنة المنظمة لبطولة العالم بالقاهرة على إنجاح الحدث وتوفير أعلى معايير الجودة في وقاية اللاعبين واللاعبات والحفاظ عليهم من خلال تطبيق نظام المناطق المعزولة "الفقاعات" لمنع اختلاط اللاعبين واللاعبات مع أي شخص خارج البطولة، وإخضاع الجميع للفحوصات اليومية، وتعقيم كل المناطق المعنية بالبطولة.

وأضافت أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا إلا أن تلك البطولة ستشارك فيها بعثات من 55 دولة حول العالم، بإجمالي عدد لاعبين يصل إلى 800 لاعب ولاعبة، ونستهدف إكساب لاعبينا الخبرة الدولية وتحقيق حضور مشرف في المنافسات، وبمجرد استلام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي لعلم البطولة لاستضافتها العام المقبل سنضاعف الجهود للتجهيز لها لأننا نحرص دائما على إنجاح أي حدث تستضيفه الإمارات، واخراجه بأفضل صورة، ولا سيما أنه حدث عالمي".

وأشارت الى أنها ستحضر مراسم افتتاح البطولة يوم 3 أبريل، لافتة إلى التعاون الكبير مع الاتحاد المصري الذي سينعكس بالضرورة على مستوى لاعبي الإمارات من خلال إقامة المعسكر المشترك في المركز الأولمبي بالمعادي، قبل المشاركة في بطولة العالم، وأن الاستفادة ستكون كبيرة سواء من المعسكر الخارجي، أو من البطولة نفسها كأقوى بطولة في العالم لهذه الفئة من اللاعبين واللاعبات، حيث أنهم جميعا في مراحل اكتساب الخبرة الدولية.

كما أشارت إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على مد جسور التعاون والشراكة مع الاتحادات الناجحة في كل مكان لتبادل الخبرات والمعسكرات، والاستفادة من تجاربها، كما يحرص على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى للتأكيد أن الإمارات مركز إقليمي مهم لرياضة المبارزة.

وكان المنتخب الاماراتى للمبارزة للشباب والناشئين قد بدأ معسكره المغلق فى المركز الأولمبي بالمعادى استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة التى ستقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم ، وتعد بعثة منتخب الإمارات الأكبر للمشاركة في حدث خارجى بعد ظهور جائحة كورونا وتضم 27 لاعبا وإداريا ومدربا .