شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة يكشف طقوس محمد صلاح فى معسكر الفراعنة ويؤكد: تعلمت منه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن الطقوس الخاصة التى كان يتبعها محمد صلاح داخل معسكر الفراعنة خلال وجوده بالمنتخب، وقال طلبة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، تعلمت من صلاح الكثير رغم أننى أكبر منه، صلاح كان ملتزماً جداً ويعمل على نفسه، فى الجابون كان يتركنا ساعة ويجلس على حمام السباحة بمفرده دون هاتف ودون أى شىء وعندما سألته قال لى "بحب أفصل"، وصورته أثناء حمل الكرات ليست أول مرة بل سبق وحملها فى وجودى مع المنتخب من قبل.

وأضاف طلبة، "لن أمنح كوبر حقه بالكلام، المنتخب وقت ولايته كان يعانى من أزمة الإحلال والتجديد، وكان المنتخب أهلى وزمالك فقط وأخذنا وقتا لنتفاهم مع بعض، وواجهنا منتخبات قوية جداً فى تلك الفترة، كوبر كان الأهم بالنسبة له أن تكون منظماً جداً فى الملعب.

وتابع نجم الزمالك السابق، "هدفنا كان تحقيق مكسب والمتعة ستأتى بعد ذلك، كوبر وصلنا كأس العالم ورغم ذلك تعرض للنقد، وكان محفظنا مراكزنا بالكامل ومن لا ينفذ التعليمات كان يستبعد تماماً".

وعن أزمة محمد الننى قال حمادة طلبة، "عجبتنى تصريحات البدرى جداً، لأن البعض أراد خلق أزمة، ولكنه أوضح الأمر، ولا أعتقد أن الننى يمكن أن يخلق مشكلة لأنه لاعب كبير".

وأشار طلبة إلى أنه حتى الآن لم نتجاوز أزمة المدرب الأجنبى والمصرى، لأن المصرى دائماً يحب ويكره ودائماً المنتخب يحتاج جهازا أجنبيا لا يعرف اللاعبين، ولكن مع حسام البدرى حتى الآن لم نر منه شيئا وهو مدرب كبير، وبصراحة كنت أرى أن محمد إبراهيم وأوباما كانا يستحقان التواجد فى المنتخب، أتذكر أول تجمع لى فى المنتخب كان 32 لاعباً وخضنا مباريات ودية، وشارك 31 لاعباً وأنا فقط لم أشارك، ولكن فى النهاية كنت سعيداً جداً أننى أتواجد بالمنتخب وصبرت وانضممت للمعسكر التالى وشاركت أمام نيجيريا وأشكر أسامة نبيه على دوره معي.

ويدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اختبارا جديدا فى تمام السادسة مساء اليوم الاثنين أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 على استاد القاهرة الدولى.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان فى مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.