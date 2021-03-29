شكرا لقرائتكم خبر عن الننى وجمعة وجبر.. 3 تعديلات فى تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اختبارا جديدا في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين أمام جزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 على ستاد القاهرة الدولى.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

واستقر حسام البدرى، على اجراء بعض التعديلات فى تشكيل الفراعنة عن مواجهة كينيا حيث يخوض الفراعنة مباراة جزر القمر متأثرًا ببعض الغيابات بعدما غادر أحمد حجازي المعكسر من كينيا عائدًا للسعودية، وتعرض حمدي فتحي للإصابة، إضافة إلى استبعاد أيمن أشرف للسبب ذاته.

على جبر أو ياسر إبراهيم بديلا لحجازى

بعد رحيل أحمد حجازى عن المنتخب لصفوف اتحاد جدة السعودي عقب التعادل مع كينيا بطيران مباشر من نيروبي إلى جدة، سيكون على جبر هو البديل المناسب لتعويض الحاجز في لقاء جزر القمر، خاصة أن جبر كان أحد الأوراق التي يعتمد عليها البدري مع انطلاقة المعسكر بالقاهرة، قبل انضمام حجازي لبعثة المنتخب في كينيا ، وقد يدفع البدرى بياسر إبراهيم الذى يسير بخطى ثابتة مع الاهلى ليظهر فى مباراته الدولية الاولى مع الفراعنة.

الننى بديلا لحمدى فتحى

ويعتزم حسام البدرى الدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة لتعويض غياب حمدى فتحى لاعب الاهلى الذى تعرض للإصابة بكسر فى الكعبرة بمواجهة كينيا ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين.

جمعة بديلا لأحمد أيمن منصور

ولطبيعة المباراة التى تتطلب من الفراعنة هجوم مكثف فسوف يدفع البدرى بعبد الله جمعة فى الجبهة اليسرى المعروف عنه النزعة الهجومية لاسيما أن أحمد أيمن منصور الذى شارك فى مباراة كينيا يميل للجانب الدفاعى أكبر.

ويعد التشكيل المتوقع للفراعنة في مباراة جزر القمر مكون من : محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وعلى جبر ومحمد هانى وعبد الله جمعة في الدفاع، وعمرو السولية ومحمد الننى في الوسط وأمامهم محمد مجدى أفشة ومحمد صلاح وتريزيجيه ، وفى الهجوم مصطفى محمد.