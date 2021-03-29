شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتولى ملف عقوبات لاعبى الزمالك فى غياب مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مسئولية توقيع العقوبات والجزاءات على أى لاعب بالفريق يخرج عن السياق أو النظام الذى فرضه الجهاز الفنى من أجل فرض حالة من الإلتزام والاتزان داخل صفوف أبناء ميت عقبة.

وفضل كارتيرون أن يكون هو المسئول عن تحرير المذكرة الخاصة بأى لاعب يخرج عن السياق أو يرتكب فعل يستوجب المعاقبة، على أن يسلم تلك المذكرة للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وسيحدد المدير الفنى من خلال تلك المذكرة مدى جسامة الخطأ الذى ارتكبه اللاعب والعقاب الواجب عليه.

وتقوم لجنة إدارة الزمالك فى هذا الشأن بدورها فى اعتماد المذكرة التى سيحررها باتريس كارتيرون، والعقاب الواجب من وجهة نظر المدير الفنى، من أجل تطبيقها على المخالف على الفور.

ويرفض الخواجة الفرنسى الاستعانة بمدير كرة فى جهازه المعاون بالوقت الحالى، خاصة بعدما رفض أسامة نبيه المدرب العام، الجمع بين منصبه ومنصب مدير الكرة فى وقت واحد.

ويكتفى باتريس كارتيرون بالأفراد الموجودون فى جهازه الذى يضم أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب، مع مدرب الأحمال ومساعده، ومدرب حراس المرمى.

وتدخلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى محاولة لإقناع المدرب بالاستعانة بمدير كرة فى جهازه المعاون، ومن المنتظر أن يتم فتح الملف من جديد عقب مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر لها يوم السبت المقبل بدورى أبطال أفريقيا.