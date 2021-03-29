شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث على حلول لأزمة دفاع المصرى قبل مواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدي، عن حل لأزمة خط دفاع فريقه الذى يعانى من نقص حاد في صفوف الفريق، حيث قام المدير الفني بتجربة أكثر من لاعب في مركزى قلب الدفاع وقام بتصعيد أحد الناشئين لتجربته خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق حاليا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء السبت المقبل في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى.

كان خط دفاع المصرى ضربته لعنة الإصابة الطويلة وغياب أكثر من لاعب عن المشاركة لمدة طويلة مثل إسلام أبو سليمة الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى منذ الموسم المنقضى ، وأحمد شوشة ، بالإضافة لعدم قناعة على ماهر بالثنائى محمود حمد والفلسطينى محمود حمد .

من ناحية أخرى ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الاثنين، في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره فريق البنك الأهلي وهي المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

يجهز مجلس إدارة المصري البورسعيدى جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة لصرفها خلال الفترة المقبلة وقبل شهر رمضان المبارك حتى يستطيع اللاعبين قضاء التزاماتهم المادية خاصة وأن معظمهم متزوج ولديه التزامات كثيرة .

ويسعى مجلس المصري إلى تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق حتى يستطيع على ماهر المدير الفني للفريق من العودة لسلسلة النتائج الإيجابية التي حققها النادى الساحلى في بداية الموسم .

ويحتل المصري المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 جولة ، فاز الفريق في 5 وتعادل 8 وخسر 2 أحرز لاعبوه 19 هدفا ومنى مرماه بـ11 هدفا .