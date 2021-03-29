شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب السودان بعد التأهل: طموحنا أكبر من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السمؤال ميرغنى، لاعب منتخب السودان، أن مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا والتى فاز بها السودان بهدفين نظيفين وتأهل رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، لم تكن سهلة على الإطلاق، وقال ميرغنى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "لاعبو جنوب أفريقيا واجهونا بحماس لأنهم كانوا يبحثون عن حلم التأهل، ولكن طموحنا كان أكبر أن نقدم شيئا لبلدنا".

وأضاف لاعب السودان، "بعد التأهل لكل حدث حديث، الآن نفرح ونحتفل مع شعبنا ونفكر فى البطولة الفترة المقبلة والشهور المتبقية.. أتابع الكرة المصرية وأحب الكثير من اللاعبين المصريين، وأحب رمضان صبحى ومحمد صلاح فى حتى تانية".

وحسم المنتخب السوداني تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون العام المقبل، بعدما تغلب على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "أم درمان"، فى مباراة تحسم التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة من الكان.

وكان آخر ظهور فى نسخة 2012 التى أقيمت فى غينيا الاستوائية والجابون، ووصل وقتها الفريق إلى دور ربع النهائي، وحصل المنتخب السودانى على بطولة كأس الأمم الأفريقية 1970، بينما نجح فى الحصول على وصافة الكان مرتين فى 1959 و1963، والمركز الثالث عام 1957.

وبتأهل السودان حققت المنتخبات العربية رقما قياسيا اليوم ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون العام المقبل بعد تأجيلها؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصل عدد المشاركين إلى 6 فرق حتى الآن بزيادة منتخب واحد عن البطولة الماضية التى أقيمت بمصر 2019، والتى شارك فيها خمسة لأول مرة.