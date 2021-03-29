شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: أحمد فتحي كان قدوتي وعبد الله جمعة يسير على نفس الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح حمادة طلبة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، جماهير الكرة المصرية بضرورة الصبر على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري رغم تراجع المستوى، وقال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الروح مطلوبة في الملعب بشكل مستمر، واللاعب الذي يمتلك روح يظهر دوره مع الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وسعيد جداً بمستوى محمود حمدي الونش وبأدائه مع المنتخب وكذلك عمرو السولية، وهناك لاعبين كثر يمتلكون الروح.

وأضاف، الجماهير حزينة جداً من أداء المنتخب أمام كينيا، خاصة أننا نمتلك منتخب لديه مقومات جيدة، والجماهير تنتظر من هذا المنتخب الكثير من المتعة، وننتظر أن نرى هذا في مباراة اليوم خاصة أننا ضمن التأهل وهذا سيرفع الضغط عن اللاعبين، وأتمنى أن أرى النني ومصطفى فتحي ومستوى تريزيجية أيضاً اليوم مع المنتخب.

واصل: أتمنى أن تصبر الجماهير على الجهاز الفني وحسام البدري وألا نخلق مشاكل للمنتخب، وأؤكد أنا هذا المنتخب هيكسر الدنيا، امنحوا الفرصة للمدرب المصري وبعد ذلك نحاسبه، صعدنا من التصفيات والأداء فقط هو الأزمة ولكن اللاعبين تجمعوا في وقت قليل جداً.

واختتم: بحب أحمد فتحي جداً وتعاملت معه على المستوى الشخصي، كنت دائماً أضعه أمامي وأقتدي به وبالفعل لعبت مثله في عدة مراكز وأرى أن عبد الله جمعة اليوم يسير على نفس الطريق، ويجب أن نشيد بطارق حامد لازم يتعمله تمثال لأنه محافظ على نفسه.

ويدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اختبارا جديدا في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين أمام جزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 على ستاد القاهرة الدولى.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.