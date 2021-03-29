شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. رمضان صبحى يقود الفراعنة للفوز على نيجيريا فى برج العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 مارس 2016، فاز منتخب مصر على نيجيريا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 بالجابون، وأدارها الحكم الجنوب أفريقى دانيل بينيت فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة، سجل رمضان صبحى هدف المنتخب الوطنى فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبدأ الفراعنة مباراة نيجيريا بتشكيل مكون من: "أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، رامى ربيعة وأحمد حجازى وعمر جابر وحمادة طلبة فى خط الدفاع، محمد الننى وإبراهيم صلاح ورمضان صبحى وعبد الله السعيد فى خط الوسط، محمد صلاح ومروان محسن فى خط الهجوم".

هذا الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط بعد خصم نقاط تشاد من جميع فرق المجموعة السابعة بعدما انسحبت من التصفيات، وتصعد مصر "فلكياً" لنهائيات أمم أفريقيا وقتها فيما ودعت نيجيريا التصفيات بعدما توقف رصيدها عند نقطتين.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.