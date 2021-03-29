شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد تشكيل الجهاز الإدارى بعد موقعة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، انتهاء الفريق الكروى الأول من مواجهة مولودية الجزار فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة بعدما رحل أحمد زاهر المدير الإدارى عن منصبه.

ويتولى فى الوقت الحالى منتصر الرملاوى مهمة المدير الإدارى لفريق الزمالك خلفا لأحمد زاهر، ولحين إعادة تشكيل الجهاز الإدارى من جديد عقب مواجهة المولودية.

فى المقابل توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق مع أحمد زاهر ليتولى منصب المدير الإدارى للفريق الكروى الأول، بعدما تقدم باستقالته من منصبه بنادي الزمالك.

واتفق مسئولو بيراميدز مع أحمد زاهر على أن يتولى مهمة المدير الإدارى للفريق، خاصة أنه يمتلك باعا كبيرا من الخبرة في هذا المنصب، وسيكون إفادة كبيرة لبيراميدز في المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.