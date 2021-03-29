شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى عنوان المواجهة الوحيدة بين الفراعنة وجزر القمر قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره جزر القمر في السادسة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية، وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسمياً لأمم أفريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان فى مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

وتعد مباراة الليلة هى الثانية فى تاريخ لقاءات الفراعنة مع جزر القمر حيث التقى المنتخبان للمرة الأولى فى النسخة الحالية من التصفيات وأقيمت المباراة فى 18 نوفمبر 2019 بالعاصمة مورونى وانتهت بالتعادل السلبى، وبدأ المنتخب الوطنى الأول اللقاء وقتها بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.

ويدخل المنتخب الوطنى اليوم المباراة وعينه على الفوز وانتزاع النقاط الثلاث رغم ضمان التأهل، وتحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى فى نيروبى والتى انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة الفوز وتصدر المجموعة بهدف التأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل ويستحق التأهل عن جدارة.

وفى المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المباراة بأعصاب هادئة بعد الإنجاز التاريخى الذى حققه بالتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2022، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تعادله السلبى فى الجولة الماضية أمام منتخب توجو، ليصبح المنتخب رقم 43 الذى يشارك فى تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويعتبر المهاجم ألفاردو بن المحترف ضمن صفوف فريق النجم الأحمر الصربى أخطر لاعبى منتخب جزر القمر، بالإضافة إلى لاعب الوسط يوسف مشنجاما المحترف ضمن صفوف فريق جانجون الفرنسى والمهاجم فايز ماتوار المحترف ضمن صفوف فريق أجاكسيو الفرنسي.

ويتولى تدريب منتخب جزر القمر المدير الفنى أمير عبدو، صاحب الـ 48 عاما، والمولود فى مدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك منذ عام 2014، حيث قاد الفريق فى 32 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، تعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مباراة.