شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: مينفعش نصرف مكافأة بعد التأهل للكان ولو صعدنا للمونديال هنعمل أيه؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الإعلامى خالد الغندور فكرة صرف مكافأة لمنتخب مصر بعد ضمان الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، مؤكداً أن حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة غير مقتنع فنياً بمحمد الننى لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك. وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مينفعش نصرف مكافأة لمنتخب مصر عشان اتأهل لكأس الأمم الأفريقية من بين 24 منتخب فيها منتخبات ضعيفة للغاية".

وأضاف خالد الغندور، "بنصرف مكافأة عشان اتأهلنا لكأس الأمم الأفريقية أومال لو صعدنا لكأس العالم هنعمل إيه، عيب بجد ياجماعة".

وتابع خالد الغندور، "شخصية منتخب مصر مش موجودة طوال التصفيات ظهرت مرة واحدة فى مباراة توجو لما كسبنا بالثلاثة غير كده مفيش اتعادلنا مع كينيا رايح جاى واتعادلنا مع توجو وجزر القمر، تخيل جزر القمر كانت أخطر من منتخب مصر واتعادلت معانا سلبياً".

وأضاف الغندور، "مباراة الليلة مش تحصيل حاصل لازم نكسب عشان التصنيف وعشان نحسم صدارة المجموعة، والملاحظ للبدرى هيتأكد أنه قولا واحدا غير مقتنع بمحمد الننى ولا طارق حامد، وبيحاول يشاركهم على فترات عشان الغضب الإعلامى، البدرى عنده حمدى فتحى رقم 1 فى خط الوسط ثم عمرو السولية ثم طارق حامد ثم محمد الننى، وقبل مباراة كينيا قعد مع الننى والسولية وقالهم مش هتلعبوا بشكل أساسى".

ويواجه منتخب مصر نظيره جزر القمر فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية، وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسمياً لأمم أفريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان فى مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.