شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل رحلة السودان.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وأيضا المنافسات المحلية.



محاضرة موسيماني

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما تواجد خماسي الأهلي المتواجدون في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، إلى مقر القلعة الحمراء صباح اليوم الاثنين؛ لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق؛ استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء؛ لخوض مباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من الأهلي كلا من؛ مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان.

يحتاج الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار للمنافسة على صدارة المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلى في المركز لاثاني برصيد 7 نقاط ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي المركز الراعب المريخ السودانى برصيد نقطة وحيدة .