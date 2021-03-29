شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي طرابلس: ننتظر موافقة أحمد سامي لإتمام صفقة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فتحى أبو رزيزة، مدير الإعلام فى أهلى طرابلس الليبي، كواليس صفقتى محمد الترهونى وحسام حسن لاعبى سموحة إلى الفريق الليبي، وقال أبو رزيزة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "طلعت يوسف مدرب الفريق طلب محمد الترهونى وتمت عملية الانتقال من واحد أبريل، والمفاوضات لم تأخذ نصف ساعة، واللائحة عندنا تسمح بـ3 لاعبين أجانب ويتبقى فى قائمتنا لاعب واحد اختار طلعت يوسف أن يكون مهاجما، ووقع اختياره على حسام حسن، ويتبقى فقط موافقة أحمد سامي".

وأضاف مدير الإعلام فى أهلى طرابلس، "ما يعيق الأمر أن مصر الآن لا يوجد موسم انتقالات، وبالتالى من الصعب تعويض لاعب مثل حسام حسن، موضحا أن اللاعب وافق كما وافق وفرج عامر، ويتبقى فقط موافقة أحمد سامى وخلال أسبوع سيحسم سموحة الأمر".

وتابع فتحى أبو رزيزة، "مبدئياً سنحصل على خدمات حسام حسن عن طريق إعارة ولن تكون هناك مشكلة فى الأمور المادية ولن تكون عقبة، وستكون الإعارة لمدة 6 أشهر واللاعب غير ملزم لاستكمالها".

واختتم فتحى أبو رزيزة قائلا، "هناك أسماء مصرية وغير مصرية مرشحة بدلاً من حسام حسن فى حال لم تتم الصفقة".

وكشف محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تلقى ناديه عرضا من أهلى طرابلس الليبي، للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم منتخب مصر والفريق السكندرى لمدة 4 شهور، مشيرا إلى أن ناديه أرجأ البت فى العرض الليبى لحسن مناقشته بشكل متأنٍّ.

وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك: "الأهلى الليبى يعرض مليون دولار قيمة إعارة لحسام حسن نجم المنتخب المصرى ونادى سموحة لمدة أربعة أشهر وسموحة يرجئ البت فى هذا الأمر".