شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة فى الأهلي قبل مباراة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد خماسي الأهلي المنضمون لمعسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، فى مقر القلعة الحمراء صباح اليوم الاثنين، لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق، استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء، لخوض مباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من الأهلي كلا من؛ مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان.

يحتاج الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار للمنافسة على صدارة المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلى في المركز لاثاني برصيد 7 نقاط ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي المركز الراعب المريخ السودانى برصيد نقطة وحيدة .