البدرى يدفع بـ عبد الله جمعة وعمر جابر فى التشكيل الأساسي أمام جزر القمر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بعبد الله جمعة وعمر جابر فى التشكيل الأساسي للفراعنة أمام جزر القمر الليلة فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة فى مباراة اليوم كالتالى: محمد الشناوي فى حراسة المرمي، ومحمود الونش وعلى جبر وَعَبَد الله جمعة وعمر جابر فى الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وقفشة وفى الهجوم مصطفي محمد.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، مباراته الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 أمام جزر القاهرة باستاد القاهرة الدولى.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان فى مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطنى اليوم المباراة وعينه على الفوز وانتزاع النقاط الثلاث رغم ضمان التأهل، حيث تحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى في نيروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة الفوز وتصدر المجموعة بهدف التأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل ويستحق التأهل عن جدارة.