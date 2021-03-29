شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الإضافية لـ محمد صلاح والننى وتريزيجيه ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر المحترفون "محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه ومصطفى محمد" لمسحة إضافية للكشف عّن فيروس كورونا، بخلاف المسحة الرسمية الخاصة بالكاف قبل مباراة جزر القمر الليلة وجاءت نتيجتها سلبية. وفضل الجهاز الطبي للمنتخب إجراء مسحة إضافية للمحترفين قبل ختام المعسكر والعودة لأنديتهم وجاءت المسحة سلبية.
وفى المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المباراة بأعصاب هادئة بعد الإنجاز التاريخى الذى حققه بالتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2022، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تعادله السلبي فى الجولة الماضية أمام منتخب توجو، ليصبح المنتخب رقم 43 الذي يشارك في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا.
ويعتبر المهاجم ألفاردو بن المحترف ضمن صفوف فريق النجم الأحمر الصربي أخطر لاعبى منتخب جزر القمر، بالإضافة إلى لاعب الوسط يوسف مشنجاما المحترف ضمن صفوف فريق جانجون الفرنسي والمهاجم فايز ماتوار المحترف ضمن صفوف فريق أجاكسيو الفرنسي.
ويتولى تدريب منتخب جزر القمر المدير الفنى أمير عبدو، صاحب الـ 48 عاما، والمولود في مدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك منذ عام 2014، حيث قاد الفريق فى 32 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، تعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مباراة.