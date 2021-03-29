الامارات | كاسياس يُعلق على أزمة سفينة قناة السويس

شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس يُعلق على أزمة سفينة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق حارس مرمى ريال مدريد الإسباني الاسبق إيكر كاسياس على صورة سفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفين" التي كانت عالقة في قناة السويس المصرية والجرافة الصغيرة التي تحاول تعويمها، مشبها نفسه بها في مواجهة مشاكل الحياة.

ونشر الحارس الدولي الاسباني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة الجرافة التي تبدو صغيرة جدا بجوار السفينة العملاقة، مشبّها الموقف بما يحدث في حياته، حيث كتب على السفينة "مشاكلي في الحياة"، في حين كتب على الجرافة "أنا".

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