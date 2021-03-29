الامارات | عاجل.. السعودية تسمح بعودة الجماهير للملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تسمح بعودة الجماهير للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الإثنين في بيان رسمي عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لبيان وزارة الرياضة السعودية فإنه "سيكون مسموح للجماهير الحاصلة على لقاح فيروس كورونا المستجد فقط الدخول إلى الملاعب، بحد أقصى 40% من السعة الرسمية للملاعب".

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