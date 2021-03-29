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الامارات | عاجل.. السعودية تسمح بعودة الجماهير للملاعب

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسمح بعودة الجماهير للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السعودية اليوم الإثنين في بيان رسمي عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية أزمة تفشي .
ووفقاً لبيان وزارة الرياضة السعودية فإنه "سيكون مسموح للجماهير الحاصلة على لقاح فيروس كورونا المستجد فقط الدخول إلى الملاعب، بحد أقصى 40% من السعة الرسمية للملاعب".

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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