شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الإثنين، أنه وبناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، فسيتم السماح بحضور المشجعين المحصّنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب.

يأتي ذلك اعتباراً من تاريخ 17 مايوالمقبل، كما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول وشقيقه الفلسطيني، غدا الثلاثاء على ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر، أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة «محصّن» عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.يأتي ذلك دعماً لمسيرة المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة، والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة الصقور الخضر من المدرجات.