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السعودية تعلن عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40 %

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة السعودية، اليوم الإثنين، أنه وبناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات ( كوفيد-19 )، فسيتم السماح بحضور المشجعين المحصّنين للمباريات بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب.

يأتي ذلك اعتباراً من تاريخ 17 مايوالمقبل، كما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول وشقيقه الفلسطيني، غدا الثلاثاء على ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر، أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة «محصّن» عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.يأتي ذلك دعماً لمسيرة المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة، والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة الصقور الخضر من المدرجات.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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