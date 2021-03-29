شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: حسام البدري يخشى استبعاد النني وطارق حامد من تشكيل منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، غير مقتنع بالثنائي محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية: «حسام البدري، غير مقتنع تمامًا بالثنائي محمد النني وطارق حامد، وهذا ظهر جليًا في المباريات الماضية»، مضيفًا :«حمدي فتحي، لاعب الأهلي هو رقم واحد عند البدري، في مركز خط الوسط، ثم عمر السولية، لاعبا القلعة الحمراء».

وأوضح: «المدير الفني للمنتخي يخشى استبعاد النني وحامد من تشكيل المنتخب خوفًا من غضب الجماهير المصرية».

وأشار: «المنتخب قدم أداءً سيئًا للغاية طوال تصفيات أمم افريقيا وشخصيته مكنتش موجودة، باستثناء مواجهة توجو التي فزنا بها بثلاثة أهداف مقابل هدف، غير ذلك قدم أداء سيئ».

يذكر أن المنتخب سوف يلتقي مع جزر القمر اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.