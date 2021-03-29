شكرا لقرائتكم خبر عن خماسي الأهلي يغادر المنتخب الأوليمبي للخضوع للمسحة الطبية قبل السفر إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر خماسي الأهلي المتواجدون في معسكر المنتخب الأوليمبي المقام حاليا، إلى النادي صباح اليوم الإثنين؛ لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق؛ استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء؛ لخوض مباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الأوليمبي من الأهلي كلا من: مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

كان بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، شهدت تحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الفنية، وأيضا الوحدات التدريبية التي يخضع لها الفريق، وأجرى الفريق تدريبات مكثفة على ملعب التتش وقام المدير الفنى بتقسيم اللاعبين الى مجموعات وذلك بهدف تحهيز كل العناصر قبل السفر إلى السودان لمواجهة المريخ .