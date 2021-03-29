شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبى الأهلي قبل السفر إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الإثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون ٢٠٢١.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته اليوم؛ استعدادا لمباراة المريخ، وشهدت التدريبات انتظام أيمن أشرف، مدافع الفريق، بعد الاطمئنان على حالته.