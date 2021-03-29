شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية بطول الملعب للاعبي الفريق صباح اليوم، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة المريخ السوداني.

وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، شهدت تحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الفنية، وأيضا الوحدات التدريبية التي يخضع لها الفريق.

يذكر أن الأهلي يطير إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى فريق الكرة بالنادي مسحة طبية صباح اليوم؛ استعدادا لرحلة السودان المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.