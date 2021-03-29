شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعدل برنامجه التدريبي في السودان قبل مواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي،إنه تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني على خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلا من الجمعة؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «كان من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسي يوم الخميس».

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، والذي استهله المدير الفني بيتسو موسيماني بمحاضرة مطولة للحديث عن بعض الأمور التكتيكية.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية قبل رحلة السودان كما تواجد خماسي المنتخب الأولمبي المصري وهم الحارس مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، لإجراء المسحة الطبية مع زملائهم.