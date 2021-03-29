شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: إعارة حسام حسن لا تتعارض مع بيعه بـ 40 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن قراره بشأن إعارة حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، في الفترة الجارية.

وكان فرج عامر، أعلن عن تلقي سموحة عرضًا رسميًا من نادي أهلي طرابلس، لاستعارة حسام حسن، لمدة 4 أشهر مقابل مليون دولار.

وقال فرج عامر، في تصريحات إذاعية: «حتى الأن لم نحسم القرار النهائي بشأن إعارة حسام حسن، لنادي أهلي طرابلس»

وأضاف: «أنا أميل إلى إعارة اللاعب في الفترة الجاري، نظرًا المقابل المالي الكبير المعروض علينا، حيث لم يسبق من قبل إعارة أي لاعب لمدة 4 أشهر مقابل مليون دولار».

وواصل: «ننتظر قرار أحمد سامي، المدير الفني للفريق لحسم القرار النهائي بشأن قبول عرض أهلي طرابلس من عدمه».

واشار: «إعارة حسام حسن، لا تتعارض مع ما ذكرته بشأن بيع لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه»، مؤكدًا :«هذه الصفقة ستكون مفاجأة للجميع».