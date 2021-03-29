شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلن موعد عودة ديانج قبل سفر الأهلي إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، يصل في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون في 2021.

وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني.

وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، د محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وأيضا المنافسات المحلية.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.