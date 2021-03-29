شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يرفض شكوى المريخ السوداني ضد سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الأفريقي الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي المريخ السوداني ضد منافسه سيمبا التنزاني، بشأن مباراة الفريقين التي أقيمت بالجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واتهم المريخ إدارة سيمبا بالتلاعب في نتائج تحاليل فيروس كورونا، ما أدى لحرمان الفريق السوداني من جهود 8 لاعبين خلال اللقاء.

وأكد كاف في بيان رسمي اليوم الإثنين، أنه تمت مراجعة الشكوى التي تقدم بها المريخ، وثبت عدم صحة هذه الاتهامات والتي قدمها النادي السوداني في مذكرة رسمية عن طريق محاميه المصري أحمد عباس.

وأشار كاف إلى أنه تمت مراجعة كافة الفحوصات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا قبل اللقاء المذكور، وتم التأكد من صحة الإجراءات.

ويحتل سيمبا صدارة ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، يليه الأهلي المصري برصيد 7 نقاط ثم فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط، ثم المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة، ويستعد المريخ لمواجهة الأهلي السبت المقبل، في السودان.