قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجزر القمر الليلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف منتخب مصر، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، منتخب جزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية.

وكان منتخبا مصر وجزر القمر قد ضمنا التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمي بعد نتائج الجولة الخامسة.

وستبث المباراة عبر قناة مجانية "أون تايم سبورتس" التردد الأرضي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة 5.00 مساءً.

ويقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي عبر القناة الأرضية بصحبة الثلاثي وليد صلاح الدين وأحمد حسن ومحمد زيدان للتحليل، ويُعلق على المباراة محمد الكواليني.

وكما سيتم بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4"، ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي أحمد فؤاد، ومعه وائل جمعة وهيثم فاروق للتحليل، ويعلق على المباراة علي محمد علي.