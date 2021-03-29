الاتحاد البولندي يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن لقاء إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الاثنين أن روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني، سيغيب عن صفوف المنتخب البولندي في مباراته المقررة أمام نظيره الإنجليزي بعد غد الأربعاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب الإصابة.

وكشفت الفحوصات الطبية أن ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليمنى، وأن المشاركة في المباراة قد تؤدي لتفاقم الإصابة.

وأضاف الاتحاد في البيان الذي أصدره اليوم أن علاج مثل هذه الإصابات عادة ما يستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بولندا على منتخب أندورا 3 / صفر أمس الأحد ضمن التصفيات، وجرى تبديله في الدقيقة 63 بسبب الإصابة.

وسيعود ليفاندوفسكي إلى ميونخ لمواصلة العلاج وقد شكلت الإصابة صدمة لبايرن ميونخ الذي يتأهب للمواجهة المرتقبة أمام لايبزج يوم السبت المقبل، علما بأن بايرن يتصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

ويواجه بايرن بذلك إمكانية غياب أبرز هدافيه ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا حاليا برصيد 35 هدفا.