أهلي طرابلس: مدرب سموحة يحسم صفقة انتقال حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد فتحي أبو رزيزة مدير إدارة الاعلام بنادي أهلي طرابلس، أن حسام حسن مهاجم نادي سموحة، وافق على الانتقال إلى الفريق الليبي، مشيراً إلى أن أحمد سامي المدير الفني للنادي السكندري، هو من سيحسم الصفقة.

وكان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أعلن في وقت سابق عن وصول عرضاً من أهلي طرابلس الليبي لضم حسام حسن لمدة 4 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال فتحي أبو رزيزة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "نحظى بعلاقات جيدة مع فريق سموحة، وفرج عامر رئيس النادي وعد أنه سيقنع أحمد سامي مدرب الفريق بانتقال حسام حسن لأهلي طرابلس".

وأضاف: "حسام حسن وافق على الانتقال إلى أهلي طرابلس والوضع يتوقف على المدير الفني لسموحة، والصفقة ستكون إعارة ولن تكون هناك مشكلة على القيمة المادية للانتقال".

وتابع مدير إدارة إعلام الفريق الليبي: "الاعارة ستكون لمدة ٦ أشهر حسب قوانين الفيفا، ولا أعتقد أن يكون هناك بند باتفاقية الشراء وهدفنا هو الإعارة".

واختتم أبو رزيزة: "خلال السنتين الماضيتين رحل عنا ٨ لاعبين أساسيين بسبب توقف الدوري لدينا، ونحاول جلب لاعبين من الدوري الليبي على حسب ما يطلبه الكابتن طلعت يوسف مدرب الفريق، وهناك أسماء مصرية نستهدفها ولكن لا يوجد اسم محدد يمكنني ذكره".