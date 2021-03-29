مجموعة الأهلي.. "كاف" يرفض شكوى المريخ السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" شكوى نادي المريخ السوداني ضد نادي سيمبا التنزاني على هامش مباراة الفريقين الماضية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي المريخ السوداني، قد اتهم مسؤولي سيمبا التنزاني بالتلاعب في نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، بعد ثبوت إصابة 8 لاعبين من المريخ قبل المباراة.

وخسر المريخ في مباراة الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا 3-0 أمام سيمبا، في جولة شهدت فوز الأهلي خارج ملعبه 3-0 أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وأشار "كاف" في خطابه، أنه قد تمت مراجعة شكوى المريخ السوداني، وثبت عدم صحة الاتهامات التي قدمها النادي في مذكرة رسمية عن طريق محاميه ضد نادي سيمبا التنزاني.

وأكد "كاف" أنه قد قام بالتحقيق في الشكوى وتأكد من سلامة اجراءات نادي سيمبا بشأن مسحات كورونا وعدم وجود أي تلاعب.

وأوضح "كاف" أيضاً أن المسحات أيضاً أظهرت وجود حالات إيجابية في صفوف فريق سيمبا بجانب بعض مسؤولي المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي، وأن النتائج يمكن أن تتغير من يوم لآخر.

ويتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم فيتا كلوب ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ بنقطة واحدة.

الجدير بالذكر، أن المريخ من المقرر أن يستضيف الأهلي في الجولة الخامسة يوم السبت المقبل، بينما يلعب سيمبا على ملعبه أمام فيتا كلوب في نفس اليوم.