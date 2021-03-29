مران الأهلي.. حضور خماسي المنتخب الأولمبي.. وموعد انتظام ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وأيضا المنافسات المحلية.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الفريق الأول بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون ٢٠٢١.

وحضر خماسي الأهلي المتواجدون في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، إلى النادي صباح اليوم الاثنين؛ لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق؛ استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء؛ لخوض مباراة المريخ السوداني.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من الأهلي كلا من؛ مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق.

وأجرى بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية بطول الملعب للاعبي الفريق صباح اليوم، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة المريخ السوداني.

وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، شهدت تحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الفنية، وأيضا الوحدات التدريبية التي يخضع لها الفريق.

يذكر أن الأهلي يطير إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، يصل في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون في 2021.

وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني.

وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وقال عبدالحفيظ، إنه تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني علي خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلا من الجمعة.

وأضاف: "كان من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسي يوم الخميس".

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة علي أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.