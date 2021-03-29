"مستعد للمساءلة".. شوبير يتحدث عن تجاوزات فترة قيادة أجيري للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري السابق، إنه مستعد للمساءلة بشأن الراتب الذي كان يحصل عليه المكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مضيفًا أنه كان هناك تجاوزات كبيرة تحدث خلال المعسكرات.

وخلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال شوبير: "حسام البدري (مدرب منتخي مصر) لديه فرصة اليوم لمصالحة الجماهير، بالفوز بنتيجة جيدة على جزر القمر وحسم صدارة المجموعة السابعة بجانب تقديم أداء جيد يرضي الجماهير".

وعما يُثار بشأن أفضلية التعاقد مع مدربين أجانب، قال شوبير: "سبق وكان لدينا مدربين أجانب مثل أجيري وكوبر، ولم يعجبوا الجماهير، البعض قال أجيري (جاي من على القهوة)، بالمناسبة مرتب المدرب المكسيكي كان ضخما".

وتابع: "لو تحدثت عن تفاصيل راتب أجيري و(الهبل) الذي كان يقدم لميشيل سالجادو وماحدث خلال المعسكرات، كان هناك تجاوزات كثيرة، وأنا مستعد للمساءلة في هذا الشأن".

جدير بالذكر أن شوبير كان نائبا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت.