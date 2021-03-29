بمشاركة مصر.. اكتمال عقد المتأهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.

وحسم منتخبي هندوراس والمكسيك المقعدين الأخيرين بعدما تأهلا إلى نهائي الدورة المجمعة لتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى.

وفاز هندوراس على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-1، بينما سقطت كندا أمام المكسيك بهدفين دون رد.

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد حسم مقعده في الأولمبياد بعدما تُوج بلقب بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي.

وتأجلت فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 من العام الماضي إلى الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

المنتخبات المتأهلة للبطولة

وتأهل إلى البطولة 15 منتخبا بجانب اليابان مستضيف البطولة وهم:

أفريقيا: مصر، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا.

أوروبا: فرنسا، ألمانيا، رومانيا، إسبانيا.

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا.

آسيا: أستراليا، السعودية، كوريا الجنوبية.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل.

أمريكا الشمالية: هندوراس، المكسيك.

موعد ومكان القرعة

بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن القرعة ستقام في مدينة زيورخ بسويسرا يوم 21 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يتم سحب القرعة على قناة فيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، سبق وأعلنت منع الحضور الجماهيري في البطولة لمن هم خارج اليابان لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).