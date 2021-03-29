دليلك لمشاهدة مباراة مصر وجزر القمر.. "قناة مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون.

وتُلعب مباراة مصر وجزر القمر في الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمي بعد نتائج الجولة الخامسة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة مجانية "أون تايم سبورتس" التردد الأرضي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة 5.00 مساءً.

ويقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي عبر القناة الأرضية بصحبة الثلاثي وليد صلاح الدين وأحمد حسن ومحمد زيدان للتحليل، ويُعلق على المباراة محمد الكواليني.

و"فضائياً" من المقرر أن يتم بث المباراة عبر "بي إن سبورتس 4"، ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي أحمد فؤاد، ومعه وائل جمعة وهيثم فاروق للتحليل، ويعلق على المباراة علي محمد علي.